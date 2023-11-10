МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рождаемость в России в сентябре снизилась на 8,4% в годовом выражении, смертность также снизилась — на 10,1%, свидетельствуют данные Росстата. Росстат: смертность от COVID в 2022 году составила почти 140 тысяч человек

В сентябре текущего года родилось 103 035 человек против 112 489 человек годом ранее. Что касается смертности, то в сентябре этого года умерло 135 794 человека (150 974 человека в сентябре 2022 года).

В январе-сентябре рождаемость в России снизилась на 3,2% год к году — до 953,2 тысячи новорожденных за первые девять месяцев 2023 года против 984,8 тысячи за аналогичный период прошлого года.

Смертность в январе-сентябре снизилась на 9,9%: число умерших составило около 1,3 миллиона человек против около 1,4 миллиона в прошлом году.

Естественная убыль населения в девять месяцев текущего года составила 352,3 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года — 463,5 тысячи человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе-сентябре снизилась почти на 24% в годовом выражении.