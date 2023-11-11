МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и остановить уничтожение на фронте украинскую молодежь.

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский дорого заплатит за войну со своими генералами, пишет Asia Times

Отвечая на вопрос Фридмана, следует ли украинскому президенту начинать мирные переговоры с Владимиром Путиным, Маск заявил: "Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет".

В качестве аргумента американский миллиардер отметил, что, исходя из сложившейся ситуации на фронте и расстановки сил, продолжение наступления неминуемо должно привести к "массовым жертвам".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, и предупредил: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".

Россия неоднократно выражала готовность к мирным переговорам, однако киевские власти запретили эти переговоры на законодательном уровне. Вместе с тем в Кремле отмечали, что на текущий момент никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло не существует, а достижение целей СВО является абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.