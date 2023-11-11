МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и остановить уничтожение на фронте украинскую молодежь. Зеленский дорого заплатит за войну со своими генералами, пишет Asia Times

Отвечая на вопрос Фридмана, следует ли украинскому президенту начинать мирные переговоры с Владимиром Путиным, Маск заявил: "Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет".

В качестве аргумента американский миллиардер отметил, что, исходя из сложившейся ситуации на фронте и расстановки сил, продолжение наступления неминуемо должно привести к "массовым жертвам".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, и предупредил: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".

Россия неоднократно выражала готовность к мирным переговорам, однако киевские власти запретили эти переговоры на законодательном уровне. Вместе с тем в Кремле отмечали, что на текущий момент никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло не существует, а достижение целей СВО является абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.