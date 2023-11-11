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Пресса анонсировала скорое увольнение главы МВД Великобритании
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Глава британского МВД Суэлла Браверман может быть уволена в ближайшие дни в связи с критикой действий полиции на пропалестинских демонстрациях, сообщает газета Evening Standard со... ПРАЙМ, 11.11.2023
общество , новости, великобритания, мвд, увольнение, критика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Глава британского МВД Суэлла Браверман может быть уволена в ближайшие дни в связи с критикой действий полиции на пропалестинских демонстрациях, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на члена британского парламента от консервативной партии.
"Суэлла Браверман, вероятно, будет уволена в течение нескольких дней", — пишет издание.
Ранее Браверман написала статью для газеты Times, в которой указала на "двойные стандарты" полиции, отметив, что участники одних демонстраций заслуженно сталкиваются с "жестким ответом" со стороны правоохранителей, в то время как некоторые другие акции, в том числе и пропалестинские, "по большей части игнорируются". По словам министра, это может быть связано с тем, что полицию якобы больше беспокоит критика в свой адрес, а не то, как их действия повлияют на общественность. Вместе с этим она также заявила, что некоторые организаторы маршей в поддержку Палестины якобы имеют связи с движением ХАМАС и террористическими группировками.