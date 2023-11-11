RS: Запад начал склонять Киев к переговорам с Москвой из-за провала на фронте
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Поскольку ситуация на Украине зашла в тупик, западные официальные лица заговорили о мирных переговорах с Россией, и на недавнем саммите в Мальте дипломаты США и Европы начали давить на Киев, чтобы он начал диалог с Москвой. А в частном порядке некоторые официальные лица и вовсе заявляют, что "у Украины, вероятно, есть время только до конца года", пишет издание Responsible Statecraft.
Примечательно, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, в Госдепе продолжают заявлять, что "ничего не должно происходить с Украиной без Украины" и вектор политики по данному вопросу не меняется, отмечает издание.
Тем не менее провал наступления ВСУ в значительной степени подорвал позиции Украины и, более того, поставил под вопрос продолжение финансирование киевского режима.
"Президент Джо Байден пытается увязать выделение 14,3 миллиарда долларов на помощь Израилю с выделением дополнительных 61,4 миллиарда долларов на Украину, но республиканцы в палате представителей пока отвергают эту идею", — отмечают авторы материала.
Европа сегодня тоже не демонстрирует в отношении финансирования Украины былого энтузиазма. Как призналась в разговоре с телефонными пранкерами премьер-министр Италии Джорджа Мелони, "Мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход".
При этом, если Россия откажется от переговоров и начнет войну на истощение, то, как считают в Responsible Statecraft, зима может стать поворотным моментом для конфликта.
Издание отмечает, что для Украины существуют лишь два сценария развития событий — невыгодный для нее мир или огромные потери от затянувшегося конфликта.
"В такое положение Киев поставили те, кто позиционировал себя наиболее ярыми его сторонниками, — ястребы, которые рассматривали войну как способ дешево унизить Россию", — говорится в статье.
https://1prime.ru/society/20231111/842239048.html