МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Поскольку ситуация на Украине зашла в тупик, западные официальные лица заговорили о мирных переговорах с Россией, и на недавнем саммите в Мальте дипломаты США и Европы начали давить на Киев, чтобы он начал диалог с Москвой. А в частном порядке некоторые официальные лица и вовсе заявляют, что "у Украины, вероятно, есть время только до конца года", пишет издание Responsible Statecraft. "Не нужно этого делать". Илон Маск дал совет Зеленскому

Примечательно, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, в Госдепе продолжают заявлять, что "ничего не должно происходить с Украиной без Украины" и вектор политики по данному вопросу не меняется, отмечает издание.

Тем не менее провал наступления ВСУ в значительной степени подорвал позиции Украины и, более того, поставил под вопрос продолжение финансирование киевского режима.

"Президент Джо Байден пытается увязать выделение 14,3 миллиарда долларов на помощь Израилю с выделением дополнительных 61,4 миллиарда долларов на Украину, но республиканцы в палате представителей пока отвергают эту идею", — отмечают авторы материала.

Европа сегодня тоже не демонстрирует в отношении финансирования Украины былого энтузиазма. Как призналась в разговоре с телефонными пранкерами премьер-министр Италии Джорджа Мелони, "Мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход".

При этом, если Россия откажется от переговоров и начнет войну на истощение, то, как считают в Responsible Statecraft, зима может стать поворотным моментом для конфликта.

Издание отмечает, что для Украины существуют лишь два сценария развития событий — невыгодный для нее мир или огромные потери от затянувшегося конфликта.

"В такое положение Киев поставили те, кто позиционировал себя наиболее ярыми его сторонниками, — ястребы, которые рассматривали войну как способ дешево унизить Россию", — говорится в статье.