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"Станет решающим моментом". Макрон дал прогноз по конфликту на Украине
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. Декабрь станет решающим месяцем в конфликте на Украине, но сегодня время для переговоров между Киевом и Москвой еще не пришло, заявил в беседе с ВВС президент Франции Эммануэль... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, общество , франция, эммануэль макрон, украина, россия, переговоры, прогноз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Декабрь станет решающим месяцем в конфликте на Украине, но сегодня время для переговоров между Киевом и Москвой еще не пришло, заявил в беседе с ВВС президент Франции Эммануэль Макрон.
По его мнению, если России "будет позволено выиграть", то в Европе "появится новая имперская сила", поэтому долго Франции, как и других стран, поддержать Украину.
В то же время президент Франции заявил, что сегодня еще не настало время для переговоров и решение о них должен принять Киев.
Может наступить время для "честных и хороших переговоров, для возвращения за стол (переговоров — прим. ред.), чтобы найти решение с Россией", добавил Макрон.
Переговоры между Россией и Украиной были приостановлены в мае 2022 года. В сентябре, когда к Российской Федерации присоединились ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, в Киеве отказались вести переговоры с Москвой, пока президентом России остается Владимир Путин.