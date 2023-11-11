МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Декабрь станет решающим месяцем в конфликте на Украине, но сегодня время для переговоров между Киевом и Москвой еще не пришло, заявил в беседе с ВВС президент Франции Эммануэль Макрон. "Не нужно этого делать". Илон Маск дал совет Зеленскому

По его мнению, если России "будет позволено выиграть", то в Европе "появится новая имперская сила", поэтому долго Франции, как и других стран, поддержать Украину.

В то же время президент Франции заявил, что сегодня еще не настало время для переговоров и решение о них должен принять Киев.

Может наступить время для "честных и хороших переговоров, для возвращения за стол (переговоров — прим. ред.), чтобы найти решение с Россией", добавил Макрон.

Переговоры между Россией и Украиной были приостановлены в мае 2022 года. В сентябре, когда к Российской Федерации присоединились ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, в Киеве отказались вести переговоры с Москвой, пока президентом России остается Владимир Путин.