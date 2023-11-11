МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. После начала российской СВО на Украине в Германии увеличилось число граждан, для которых принятие душа стало быстрой, редкой и охлаждающей процедурой, рассказывает немецкая газета Berliner Morgenpost. Восстановление экономики Германии застопорилось, считают в Commerzbank

Издание констатирует, что страх перед более высокими затратами склоняет многих граждан к экономии.

"Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, в частности, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51 процент опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57 процентов", — рассказывается в статье.

Каждый второй немец, утверждает издание, к сегодняшнему дню уже оборудовал свое жилище водо- и энергосберегающими системами, а еще около 20% собираются это сделать.

Чтобы уберечь граждан от переплат за "лишнее" потребление воды, Berliner Morgenpost делится нехитрыми "лайфхаками" — рекомендует не принимать ванну, а быстро мыться под душем, мыть фрукты и овощи не под проточной водой, а в мисках и т.д.

В России неоднократно заявляли, что западные страны совершают большую ошибку, отказываясь от российских углеводородов — в результате они попадают в новую, более серьезную зависимость, обусловленную повышением цен.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, при этом введенные против Российской Федерации ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его заявлению, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.