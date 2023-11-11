МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%. Такие данные согласно проведённому опросу приводит служба новостей японской телекомпании TBS. Япония опубликовала статистику торговли с Россией

По данным проведённых до сих пор опросов, это не только самый низкий уровень за два гола пребывания Кисиды на посту премьер-министра, но и за все 11 лет с того момента, как Либерально-Демократической партии, возглавляемой Синдзо Абэ удалось вернуть себе власть после 4-х летнего правления Демократической партии. Самым низким показателем за 8 лет премьерства Синдзо Абэ стал рейтинг 35,4% в августе 2020 года на фоне слабых мер правительства во время пандемии и его преемника и предшественника Кисиды на этом посту Ёсихидэ Суги — 32,6% в августе 2021 года. В обоих случаях это привело к тому, что оба политика на фоне непопулярности кабинета министров покинули пост главы правительства.

Ниже нынешнего уровня поддержка была только у экс-премьер-министра Таро Асо, сейчас он является заместителем Кисиды по партии — 23,9% в декабре 2008 года. На фоне этих рейтингов ЛДП проиграла выборы и произошла историческая смена власти: кабинет сформировала Демократическая партия Японии. Второй пример рейтинга ниже 30% принадлежит последнему премьеру от демократов Ёсихико Ноде — 25,2% в ноябре 2012 года, что также привело к смене власти, на сей раз от демократов обратно к ЛДП под руководством Синдзо Абэ.

Не доверяют правительству 68,4%, что также является рекордным.

Опрос проводился 4 и 5 ноября методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1213 человек старше 18 лет. Погрешность не указывается.