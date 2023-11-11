МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Уровень повторной преступности в России за 9 месяцев остается стабильно высоким, несмотря на небольшое снижение, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. В Генпрокуратуре назвали объем ущерба от экономических преступлений

"Стабильно высоким остается уровень повторной преступности. Несмотря на некоторое снижение числа таких преступлений в абсолютном выражении (с 474,6 тысячи до 457,6 тысячи), их доля в структуре предварительно расследованных преступлений составляет около 60%", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.

В целом, за январь-сентябрь в России было зарегистрировано более 1,5 миллионов преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.