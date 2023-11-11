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2023
https://1prime.ru/society/20231111/842239749.html
В Генпрокуратуре рассказали об уровне рецидивной преступности в России
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Уровень повторной преступности в России за 9 месяцев остается стабильно высоким, несмотря на небольшое снижение, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. "Стабильно... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, право, общество , экономика, генпрокуратура, россия, преступность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Уровень повторной преступности в России за 9 месяцев остается стабильно высоким, несмотря на небольшое снижение, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
"Стабильно высоким остается уровень повторной преступности. Несмотря на некоторое снижение числа таких преступлений в абсолютном выражении (с 474,6 тысячи до 457,6 тысячи), их доля в структуре предварительно расследованных преступлений составляет около 60%", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
В целом, за январь-сентябрь в России было зарегистрировано более 1,5 миллионов преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.