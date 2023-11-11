2023-11-11T07:34:00+03:00
2023-11-11T07:56:24+03:00
2023-11-11T07:34:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231111/842239850.html
"Создается альянс". В США "фактически завершили" украинский конфликт
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украинский конфликт фактически закончился, а на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его... ПРАЙМ, 11.11.2023
общество , новости, сша, украина, конфликт, ближний восток, альянс, израиль
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663296.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663296.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663295.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663295.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663287.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663287.jpg
https://1prime.ru/society/20231101/842137161.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинский конфликт фактически закончился, а на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, "конфликт на Украине фактически окончен. Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится".
Макгрегор утверждает, что на Ближнем Востоке формируется альянс против Израиля, который никогда не был бы создан в другой ситуации.
"Существует готовность начать действия против израильтян. Это невозможно игнорировать", — подчеркнул полковник.
Как ранее отмечало польское издание Forsal, эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекла западные страны от Украины, и с этим украинскому лидеру Зеленскому, привыкшему к неусыпному вниманию, придется смириться.
По сообщению издания Axios, Соединенные Штаты панируют поставить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были зарезервированы для Вооруженных сил Украины.