МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинский конфликт фактически закончился, а на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Вашингтон хочет". Полковник Макгрегор рассказал о задачах США на Украине

По его мнению, "конфликт на Украине фактически окончен. Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится".

Макгрегор утверждает, что на Ближнем Востоке формируется альянс против Израиля, который никогда не был бы создан в другой ситуации.

"Существует готовность начать действия против израильтян. Это невозможно игнорировать", — подчеркнул полковник.

Как ранее отмечало польское издание Forsal, эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекла западные страны от Украины, и с этим украинскому лидеру Зеленскому, привыкшему к неусыпному вниманию, придется смириться.

По сообщению издания Axios, Соединенные Штаты панируют поставить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были зарезервированы для Вооруженных сил Украины.