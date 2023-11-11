МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты поддерживают Израиль из-за внутриполитических соображений и опасений перед израильским лобби в Вашингтоне, заявил политолог Джон Миршаймер в беседе с бывшим судьей Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom. СМИ: демократы в США требуют "прозрачности" в помощи Израилю

Миршаймер отметил, что "Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш-старший, прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену".

Когда-то Израиль был важным стратегическим союзником США, но на текущий момент, как считает политолог, беспрецедентную поддержку еврейского государства Белым домом нельзя объяснить только стратегическими или моральными соображениями.

Готовность США во всем помогать Израилю Миршаймер объясняет внутриполитическими задачами. При этом он отметил, что по американским законам, лоббирование интересов даже иностранного государства не считается преступлением.

В октябре Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Ближнем Востоке. В законопроекте говорится, что Генассамблея осуждает применение насилия в отношении мирных граждан Палестины и Израиля и призывает к немедленному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Соединенные Штаты и Израиль оказались в числе 14 стран, которые проголосовали против резолюции.