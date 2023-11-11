МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Претензии руководителя датской пивоваренной компании "Carlsberg" Джейкоба Ааруп-Андерсена о краже бизнеса концерна российским правительством беспочвены и похожи на попытку уйти с рынка и обанкротить российские компании, написала официальный представитель МИД Мария Захарова на сайте министерства. Россельхознадзор запретил ввозить некоторые товары из Дании и Германии

В марте 2022 года холдинг объявил об уходе из России и в июне подписал соглашение о продаже "Балтики", но в июле президент России Владимир Путин передал 100% ее акций под временное управление Росимущества. В августе Carlsberg направил российским властям письмо с обвинениями в "незаконной экспроприации", предложением решить спор в течение полугода и ультиматумом обратиться по истечении этого срока в международный арбитраж.

"Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение "Карлсберга" покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Я. Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна", — указано в публикации.

Официальный представитель отметила, что верит в профессионализм юристов компании "Carlsberg", которые продемонстрируют главе концерна достоверные данные из российского законодательства: "компания "Балтика" не находится в собственности государства, доли в уставном капитале переданы во временное управление Росимуществу.