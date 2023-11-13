МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Никаких решений о начале формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина и о его самовыдвижении принято не было, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков раскрыл цель "дружбы" стран Запада

"Понятно, что сейчас эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем", — отметил Песков.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о формировании инициативной группы для поддержки выдвижения кандидатуры Владимира Путина в президенты. Последний раз выборы президента Российской Федерации проводились в 2018 году. Путин победил с результатом 76,69 процента голосов, продемонстрировав очень большой отрыв от конкурентов. За его кандидатуру проголосовали в целом 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Выборы президента России запланированы на март 2024 года, но их точная дата пока не определена.