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"Русские витязи" выступили на Dubai Airshow
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Пилотажная группа "Русские витязи" продемонстрировала свое мастерство в рамках летной программы авиасалона Dubai Airshow, рассказал корреспондент РИА Новости. Летчики выполнили... ПРАЙМ, 13.11.2023
общество , новости, россия, оаэ, "русские витязи"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДУБАЙ, 13 ноя — ПРАЙМ. Пилотажная группа "Русские витязи" продемонстрировала свое мастерство в рамках летной программы авиасалона Dubai Airshow, рассказал корреспондент РИА Новости.
Летчики выполнили фигуры высшего пилотажа на Су-35С.
Международный авиасалон Dubai Airshow 2023 начал работу в понедельник.
Выставка проходит с 13 по 17 ноября. В российскую экспозицию под эгидой "Рособоронэкспорта" входят такие компании, как ОАК, холдинги "Вертолеты России", "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников". Россию на авиасалоне также представят госкорпорация "Роскосмос", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактические ракетные вооружения" (КТРВ).
"Русские витязи" — пилотажная группа ВВС России. Первоначально сформированная 5 апреля 1991 года на авиабазе Кубинка в составе шести Су-27, эта команда первой выступила за пределами Советского Союза в сентябре 1991 года