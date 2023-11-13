ДУБАЙ, 13 ноя — ПРАЙМ. Пилотажная группа "Русские витязи" продемонстрировала свое мастерство в рамках летной программы авиасалона Dubai Airshow, рассказал корреспондент РИА Новости. В "Ростехе" раскрыли, когда начнутся поставки самолетов SJ-100

Летчики выполнили фигуры высшего пилотажа на Су-35С.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2023 начал работу в понедельник.

Выставка проходит с 13 по 17 ноября. В российскую экспозицию под эгидой "Рособоронэкспорта" входят такие компании, как ОАК, холдинги "Вертолеты России", "Росэлектроника", "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников". Россию на авиасалоне также представят госкорпорация "Роскосмос", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактические ракетные вооружения" (КТРВ).

"Русские витязи" — пилотажная группа ВВС России. Первоначально сформированная 5 апреля 1991 года на авиабазе Кубинка в составе шести Су-27, эта команда первой выступила за пределами Советского Союза в сентябре 1991 года