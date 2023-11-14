ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 ноя — ПРАЙМ. Казаки бригады "Дон" потопили украинскую бронированную баржу на "Днепре", заявил боец взвода БПЛА отряда "Хопер" агентству РИА Новости. Боррель признал, что Украина не победит

"Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского. Буксир прикрывается баржей как щитом. Неизвестно, проверяли ли они огневые позиции или просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили", — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло на данный момент не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.