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В НАТО признали, что помогать Киеву становится все сложнее
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Чем дольше длится российско-украинский конфликт, тем сложнее для НАТО становится помогать Киеву, но прекращать поддержку ни в коем случае нельзя, заявил в интервью японской газете... ПРАЙМ, 14.11.2023
общество , экономика, новости, украина, нато, военная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 14 ноя — ПРАЙМ. Чем дольше длится российско-украинский конфликт, тем сложнее для НАТО становится помогать Киеву, но прекращать поддержку ни в коем случае нельзя, заявил в интервью японской газете "Асахи" помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил.
"Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности", — сказал он.
помощник генсека НАТО указал, что для украинцев ситуация намного сложнее чем для тех, кто помогает деньгами. На этом фоне ван Вил призвал продолжать поддерживать Киев.
По мнению ван Вила, НАТО в целом оказывает "достаточную помощь Украине".
Москва направляла Североатлантическому альянсу ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.