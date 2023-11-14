ТОКИО, 14 ноя — ПРАЙМ. Чем дольше длится российско-украинский конфликт, тем сложнее для НАТО становится помогать Киеву, но прекращать поддержку ни в коем случае нельзя, заявил в интервью японской газете "Асахи" помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил. В Польше увидели новую угрозу со стороны украинцев

"Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности", — сказал он.

помощник генсека НАТО указал, что для украинцев ситуация намного сложнее чем для тех, кто помогает деньгами. На этом фоне ван Вил призвал продолжать поддерживать Киев.

По мнению ван Вила, НАТО в целом оказывает "достаточную помощь Украине".

Москва направляла Североатлантическому альянсу ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.