МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство РФ проект закона об отмене государственных пошлин за заключение брака, документ есть в распоряжении агентства РИА Новости. Россиянам напомнили о налоге, который надо оплатить до 1 декабря

Согласно пояснительной записке, предлагается "снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей".

Отмечается, что законопроект одновременно предусматривает повышение госпошлины за разводы с 650 до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене госпошлины за регистрацию брака.