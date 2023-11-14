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В Госдуме предложили отменить госпошлины за заключение брака
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Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство РФ проект закона об отмене государственных пошлин за заключение брака, документ... ПРАЙМ, 14.11.2023
общество , новости, россия, госдума, госпошлина за заключение брака
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил на отзыв в правительство РФ проект закона об отмене государственных пошлин за заключение брака, документ есть в распоряжении агентства РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, предлагается "снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей".
Отмечается, что законопроект одновременно предусматривает повышение госпошлины за разводы с 650 до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене госпошлины за регистрацию брака.