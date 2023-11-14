МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента, следует из опубликованного документа. В Кремле рассказали о дате прямой линии с Путиным

"В частности, в соответствии с поправками, вводится запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также ряд уточнений, касающихся работы СМИ. Среди них — допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях", — пояснил первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев.

Он добавил, что работа аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части станет исключением.

По словам Полетаева, поправки также уточняют правила голосования на выборах за рубежом и предусматривают возможность ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде, регулируют вопросы оплаты труда членов избирательных комиссий, устанавливают возможность софинансирования выборов из бюджета и предел стоимости изготовления агитационных материалов.

Кроме того, поправки закрепляют правило, согласно которому зарегистрированный кандидат обязан представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме при наличии таковой.