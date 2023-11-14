МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Сертификаты на маткапитал за первые 9 месяцев 2023 года получили более 373 тысяч семей, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта "Демография". Социолог предупредила о побочном эффекте ограничения права на маткапитал

Она также отметила, что в ходе реализации нацпроекта введен в эксплуатацию 1641 детский сад, это позволило создать более 238 тысяч мест, из них в текущем году — 28 детских садов на 5316 мест.

По словам Голиковой, система долговременного ухода (СДУ), которую реализуют в рамках нацпроекта "Демография", охватывает с 1 сентября этого года все 89 регионов. В начале проведения пилотного проекта в 2018 году в нем принимало участие шесть регионов, а в 2022 году — 34. На сегодняшний день помощь получают уже свыше 147 тысяч человек.

"Мы планируем, что к концу года услугами СДУ будут охвачены не менее 170 тысяч наших граждан", — подчеркнула вице-премьер.