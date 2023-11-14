МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ гранты гражданам из региональных и местных бюджетов, а также выплаты в связи с присвоением звания "Мать-героиня" и вручением ордена "Родительская слава", следует из опубликованного документа. СФ одобрил льготы по НДФЛ для получателей грантов и многодетных родителей

Закон с 1 января 2024 года освобождает от НДФЛ доходы физлиц в виде грантов, премий, призов и подарков в денежной или натуральной форме по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, оплаты стоимости проезда к месту их проведения и обратно, питания и временного проживания, полученных за счет региональных и местных бюджетов. Список соревнований, конкурсов, иных мероприятий, на которые распространяется действие нового закона, будет утверждаться главой региона или представительным органом муниципалитета.

Федеральные налоговые льготы также распространяются на проекты, финансируемые президентскими грантами, а гранты ряда НКО освобождаются от налогов по решению правительства.

Закон также освобождает от НДФЛ единовременные поощрения при присвоении звания "Мать-героиня" и награждении орденом "Родительская слава". Сумма пособия при награждении орденом "Родительская слава" составляет 500 тысяч рублей, при присвоении звания "Мать-героиня" — 1 миллион рублей.

Закон направлен на поддержку общественных инициатив, волонтерских проектов и многодетных родителей, а также на развитие образования и культуры.