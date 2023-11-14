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Финляндия намерена закрыть пропускные пункты на границе с Россией
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Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложения по законодательным изменениям для ограничения работы пропускных пунктов на границе с Россией, заявила глава ведомства... ПРАЙМ, 14.11.2023
общество , новости, россия, финляндия, закрытие кпп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложения по законодательным изменениям для ограничения работы пропускных пунктов на границе с Россией, заявила глава ведомства Мари Рантанен.
После массового прибытия беженцев из Африки и Ближнего Востока в 2015-2016 году через границу с Россией, Финляндия провела законодательную реформу, позволяющую закрывать отдельные пункты пересечения границы, а международными обязательствами по приему беженцев наделять лишь один пункт в стране.
"МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет", — рассказала Рантанен.
По ее словам, Хельсинки обсуждали ситуацию с Москвой, но диалог не дал желаемого результата.
Глава финского МВД предупредила, что будут приняты жесткие меры, вплоть до закрытия пропускных пунктов.
Ранее пограничная охрана юго-восточной Финляндии сообщала, что на 13 ноября в страну через границу с Россией прибыли 39 беженцев из третьих стран. Всего с августа в Финляндии запросили убежище 110 человек, добавляли там.