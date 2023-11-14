ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложения по законодательным изменениям для ограничения работы пропускных пунктов на границе с Россией, заявила глава ведомства Мари Рантанен. В России избрали новую тактику действий на границе с Финляндией

После массового прибытия беженцев из Африки и Ближнего Востока в 2015-2016 году через границу с Россией, Финляндия провела законодательную реформу, позволяющую закрывать отдельные пункты пересечения границы, а международными обязательствами по приему беженцев наделять лишь один пункт в стране.

"МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет", — рассказала Рантанен.

По ее словам, Хельсинки обсуждали ситуацию с Москвой, но диалог не дал желаемого результата.

Глава финского МВД предупредила, что будут приняты жесткие меры, вплоть до закрытия пропускных пунктов.

Ранее пограничная охрана юго-восточной Финляндии сообщала, что на 13 ноября в страну через границу с Россией прибыли 39 беженцев из третьих стран. Всего с августа в Финляндии запросили убежище 110 человек, добавляли там.