МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Введение ЕГЭ и ОГЭ является большой ошибкой, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Рособрнадзор призвал обсудить отмену ЕГЭ для некоторых выпускников

"Большой ошибкой, и у этой ошибки до сих пор есть действующие авторы, большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты", — сказал он в ходе парламентских слушаний в Совфеде на тему "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения".

По его мнению, "эта ошибка, конечно, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в советской России" и добавил, что 30-40% детей в школах разговаривают с применением ненормативной лексики и это стало нормой, поскольку никто не объясняет детям, что так нельзя.

Ранее в Госдума поступали и предложения о полной отмене ЕГЭ, например, в марте 2023 года, депутат ГД Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования. В Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается — запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств. Госдума отклонила законопроект о сдаче ЕГЭ по желанию учащегося

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в апреле заявляла, что при отмене ЕГЭ и возврате к советской системе поступления в вузы возрастет число экзаменов, которые придется сдавать выпускникам, а также практически невозможно будет пробовать поступать в разные вузы. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что новая форма ЕГЭ появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена.

В Минпросвещения, комментируя предложения об отмене ЕГЭ, в марте сообщали, что благодаря экзамену выросла доступность высшего образования, у школьников вне зависимости от места их проживания по результатам сдачи ЕГЭ есть возможность поступить в ведущие вузы страны, а также отмечали, что такие серьезные решения нельзя принимать без обсуждения с экспертами и учета мнения учащихся и их родителей. Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что ЕГЭ никак не связан с Болонской системой, поэтому в связи с переходом на новую систему высшего образования отменять ЕГЭ не планируется, но экзамен необходимо совершенствовать, что уже делается каждый год.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена. Премьер министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует очень серьезного обсуждения.