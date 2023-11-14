МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский терпит поражение не только на фронте, он теряет свое влияние на Украине и в мировом сообществе, сообщает турецкое издание dikGAZETE. США могут прекратить помогать Украине, пишет СМИ

По данным газеты, Зеленский подвергается жесткой критике, фактически стал персоной нон грата в своей стране и потерял былую популярность на международной арене, при этом Вашингтон и Брюссель постепенно отказываются от поддержки киевского режима.

Отмечается, что на поле боя ситуация также складывается не в пользу Украины. Авторы материала не исключают, что Вооруженные силы РФ могут начать масштабное наступление против ВСУ после их провала.

"Россия обладает оружием и военными для мощного наступления", — заключает издание.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.