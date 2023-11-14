МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Если даже докажут, что в США имели место махинации в рамках оказываемой финансовой помощи Украине, "сидеть" за это будет Владимир Зеленский, заявил советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя агентству РИА Новости статью в журнале. Захарова высмеяла желание Зеленского дозвониться до Трампа

Ранее авторы в статье для журнала The American Conservative задались вопросом относительно действительного объема оказываемой Киеву помощи. По данным издания, США каждый месяц тратили на Украину 1-1,5 миллиарда долларов, при этом свыше 37 миллиардов долларов было похищено.

Как подчеркнул Гагин, в Вашингтоне сами разберутся в ситуации и сами накажут кого надо.

"Так вот, я думаю, что после разбирательства в Америке накажут кого следует, Джо Байден вряд ли заметит вообще это расследование и его результаты, потому что он человек пожилой, у него деменция. А вот сидеть как раз будет Зеленский", — отметил он.

Ранее Белый дом запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции.