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Зеленскому предрекли наказание за американские махинации с помощью Украине
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Если даже докажут, что в США имели место махинации в рамках оказываемой финансовой помощи Украине, "сидеть" за это будет Владимир Зеленский, заявил советник главы ДНР Ян Гагин,... ПРАЙМ, 14.11.2023
общество , финансы, экономика, новости, украина, сша, владимир зеленский, финансовая помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Если даже докажут, что в США имели место махинации в рамках оказываемой финансовой помощи Украине, "сидеть" за это будет Владимир Зеленский, заявил советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя агентству РИА Новости статью в журнале.
Ранее авторы в статье для журнала The American Conservative задались вопросом относительно действительного объема оказываемой Киеву помощи. По данным издания, США каждый месяц тратили на Украину 1-1,5 миллиарда долларов, при этом свыше 37 миллиардов долларов было похищено.
Как подчеркнул Гагин, в Вашингтоне сами разберутся в ситуации и сами накажут кого надо.
"Так вот, я думаю, что после разбирательства в Америке накажут кого следует, Джо Байден вряд ли заметит вообще это расследование и его результаты, потому что он человек пожилой, у него деменция. А вот сидеть как раз будет Зеленский", — отметил он.
Ранее Белый дом запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции.