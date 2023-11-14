МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Читатели Die Welt выступили против намерения немецких властей предоставить Украине в 2024 году финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро вместо заявленных ранее 4 миллиардов евро. Италия намеренно саботирует новый пакет помощи Украине, пишет СМИ

"И вновь на Украину, в бездонную яму, кидают оружие и кучу денег…. Невероятно!" — заявил один из комментаторов.

По мнению второго, Киев не может победить и решение может быть найдено только путем переговоров, "и лучше это сделать сегодня, чем тысячами смертей позже".

Третий указал, что Украина снова получит больше средств, чем все больницы Германии вместе взятые".

"Прекратите любое финансирование этого псевдо-спасителя европейских демократий", — предложил еще один комментатор.

"Это преступление против немецкого народа", — заключили в ходе обсуждения материала издания.

В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от украинского конфликта, а СМИ пишут, что поддержка Киева ослабевает.

Так, по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, почти все его коллеги из стран ЕС также говорили об усталости общественности от данного конфликта, тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.