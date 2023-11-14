МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Совкомбанк в 2023/204 учебном году впервые направит на стипендии студентам Костромского государственного университета (КГУ) более 100 миллионов рублей, часть этих средств пойдет на ремонт зданий вуза и развитие академической базы, сообщили в банке.

"Всесторонняя финансовая поддержка университета в Костроме — это еще один эксперимент, который вне сомнений несет высокую ценность для будущих поколений", — указала HR-директор Группы "Совкомбанк" Надия Имаметдинова.

Воспользоваться поддержкой смогут студенты, решившие освоить направления, важные для развития экономики региона: машиностроение, технология лесозаготовительных производств, IT, прикладная математика, физика, химия и другие. Для поступивших на такие специальности предусмотрены именные стипендии за успеваемость. Хорошисты за год учебы дополнительно получат 150 тысяч рублей, отличники — 200 тысяч.

Для поступления на некоторые платные направления установлена компенсация затрат за весь период учебы. Ее смогут получить студенты, обучающиеся юриспруденции, журналистике и экономической безопасности. При поддержке банка КГУ открыл уже более 160 дополнительных мест для приема на магистерские программы.

Кроме того, абитуриенты, получившие высокие баллы по результатам ЕГЭ, при поступлении на IT-специальности смогут получить разовые выплаты — 25 тысяч рублей.

Благодаря поддержке банка КГУ смог выполнить государственное задание и заполнить все целевые бюджетные места. Сейчас в нем очно учатся более 4 тысяч студентов и аспирантов.

Совкомбанк разработал много проектов и методик по работе со студентами. Они участвуют в его кейс-чемпионатах, днях карьеры, IT-хакатонах, курсах по инвестиционному анализу и летней школе системных аналитиков. Все это дает возможность молодым специалистам проявить себя еще до окончания учебы.