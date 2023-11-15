МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Согласно прогнозу, в 2026 году размер материнского капитала на первого ребенка может превысить один миллион рублей, заявила "Ленте.ру" депутат Госдумы Светлана Бессараб. Госдума приняла проект о выплате маткапитала только гражданам России

Она напомнила, что сумму маткапитала, согласно положениям законодательства, увеличивают ежегодно на процент реального уровня инфляции. Парламентарий пояснила, что "это не просто процент повышения цен на квартиры, а рост цен на товары, услуги по данным Росстата". По ее словам, с 1 февраля 2024 года выплата будет увеличена до почти 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч на второго ребенка.

Кроме того, в 2026 году, исходя из прогноза, маткапитал на первого ребенка, может превысить один миллион рублей, добавила она.

Бессараб напомнила, что у многодетных матерей есть возможность погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей. По ее мнению, данную выплату можно тоже увеличить, но пока речи об этом не идет.

Ранее аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщил, что сертификаты на маткапитал за первые 9 месяцев 2023 года получили более 373 тысяч семей.