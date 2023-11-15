МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Московский Дед Мороз пообещал порадовать горожан насыщенной программой в свой день рождения, следует из заявления министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. В России появился конструктор с Бабой-Ягой

"В этом году мы впервые планируем проводить мероприятия, приуроченные ко дню рождения Деда Мороза, в течение целых четырех дней. Так все желающие смогут окунуться в предновогоднюю атмосферу и поприветствовать зимнего волшебника. Этот праздник традиционно становится одним из самых ярких событий сезона. Всего этой зимой планируем провести в усадьбе около 20 тысяч праздничных и интерактивных программ", — отметил чиновник.

В первый день, 18 ноября, будут представлены герои сказок "Летучий корабль" и "Бременские музыканты", а также выступит фольклорный ансамбль "Тень-потетень". Особое представление "Веселая снегурочка" поможет посетителям окунуться в атмосферу предстоящих праздников.

В программе также предусмотрены конкурсы, розыгрыши и световое шоу с появлением Деда Мороза, который поприветствует гостей. Вечер завершится семейной дискотекой на главной площади усадьбы Деда Мороза.

Праздничная акция "Поздравь Деда Мороза" будет проходить в Музее Победы, где дети смогут записать на камеру свои пожелания волшебнику.