МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон, политика которого относительно палестино-израильских отношений привела к обострению конфликта, вместо признания своих ошибок толкает Тель-Авив к жестким действиям, заявил в эфире канала "Россия 24" посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Политическая цена". Политолог объяснил, почему США боятся Израиля

Он напомнил, что провал США заключается в "узурпировании" многих процессов на Ближнем Востоке и подталкивании стран региона к договоренностям, которые не учитывали их интересы.

"Сейчас, по-моему, они вместо того, чтобы признать свои провалы и подключиться к коллективным действиям в регионе, опять продолжают линию на односторонние действия и подталкивают, мне кажется, Израиль к каким-то жестким мерам, которые не должны были бы приниматься в нынешних условиях", — сказал посол.

По мнению Викторова, "все это делается для того, чтобы обстановка накалялась и далее, а потом прийти и продиктовать свои условия".

"Давайте прямо скажем: вот это как раз не тот путь, которым нужно решать этот конфликт", — заключил дипломат.

В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.