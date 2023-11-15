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2023
https://1prime.ru/society/20231115/842272414.html
МИД сообщил о возвращении россиянки, чей сын бросил ее в Мехико
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Гражданка России, которую сын вместе с супругой-украинкой оставил с вещами без денег на пороге консульства в Мехико, вернулась на Родину, сообщил МИД страны. Ранее консул... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , новости, россия, мексика, консульства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Гражданка России, которую сын вместе с супругой-украинкой оставил с вещами без денег на пороге консульства в Мехико, вернулась на Родину, сообщил МИД страны.
Ранее консул Александр Иващенко сообщал РИА Новости, что 73-летнюю Валентину Котову направили в Москву. По его словам, пенсионерка передвигается на инвалидной коляске из-за болей в спине, у нее нет родственников в России и ей необходима помощь.
"Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 9.00 границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие", — отметили в министерстве.
Там добавили, что Котова получила необходимую помощь.