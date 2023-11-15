МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Гражданка России, которую сын вместе с супругой-украинкой оставил с вещами без денег на пороге консульства в Мехико, вернулась на Родину, сообщил МИД страны. МИД России осудил давление Запада на Центральную Азию

Ранее консул Александр Иващенко сообщал РИА Новости, что 73-летнюю Валентину Котову направили в Москву. По его словам, пенсионерка передвигается на инвалидной коляске из-за болей в спине, у нее нет родственников в России и ей необходима помощь.

"Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 9.00 границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие", — отметили в министерстве.

Там добавили, что Котова получила необходимую помощь.