МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В новый школьный курс "Основы безопасности и защита Родины" войдет изучение современного общевойскового боя и возможностей боевого применения беспилотников, следует из соответствующего проекта. В Госдуме предложили разработать единые рекомендации для школьных меню

Документ размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.

"По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать… сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", — сказано в тексте.

Школьники также должны будут понимать роль России в современном мире, деятельность Вооруженных сил страны, угрозы военного характера, а также иметь представление о медицине и безопасном поведении в цифровой среде.

Ранее замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева сообщила, что в российских школах с 1 сентября 2024 года появится предмет "Основа безопасности и защита родины".