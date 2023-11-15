МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. За счет средств материнского капитала семьи с детьми с 2007 года купили 8,8 миллиона квартир, сообщила в ходе посещения павильона "Семья. Работа. Долголетие" Минтруда на выставке "Россия" вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В Госдуме назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

"За счет средств материнского капитала приобретено 8,8 миллиона квартир для наших семей. Я думаю, что нам есть, чем гордиться", — сказала она и напомнила, что в 2007 году размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей, а главным направлением материнского капитала было жилье.

По ее словам, сегодня уже 13 миллионов родителей в России получили маткапитал.

"Наверное, ничего важнее для человека нет, чем семья, работа и долголетие. Это то, из чего складывается наша жизнь", — добавила вице-премьер.