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2023
https://1prime.ru/society/20231115/842272804.html
Голикова назвала число купленных с 2007 года за счет маткапитала квартир
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За счет средств материнского капитала семьи с детьми с 2007 года купили 8,8 миллиона квартир, сообщила в ходе посещения павильона "Семья. Работа. Долголетие" Минтруда на выставке... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , новости, россия, татьяна голикова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. За счет средств материнского капитала семьи с детьми с 2007 года купили 8,8 миллиона квартир, сообщила в ходе посещения павильона "Семья. Работа. Долголетие" Минтруда на выставке "Россия" вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За счет средств материнского капитала приобретено 8,8 миллиона квартир для наших семей. Я думаю, что нам есть, чем гордиться", — сказала она и напомнила, что в 2007 году размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей, а главным направлением материнского капитала было жилье.
По ее словам, сегодня уже 13 миллионов родителей в России получили маткапитал.
"Наверное, ничего важнее для человека нет, чем семья, работа и долголетие. Это то, из чего складывается наша жизнь", — добавила вице-премьер.