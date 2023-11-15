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https://1prime.ru/society/20231115/842273190.html
В Кремле выразили сожаление из-за планов Финляндии закрыть КПП с Россией
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Москва сожалеет о намерении властей Финляндии закрыть ограничить работу и, при необходимости, закрыть пункты пропуска на границе с Россией, заявил официальный представитель Кремля... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, кпп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Москва сожалеет о намерении властей Финляндии закрыть ограничить работу и, при необходимости, закрыть пункты пропуска на границе с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений", — сообщил Песков журналистам.
Ранее Министерство внутренних дел Финляндии подготовило предложения по законодательным изменениям для ограничения работы пропускных пунктов на границе с Россией. Глава финского правительства заявил, что власти Финляндии внимательно отслеживают ситуацию на границе с Россией и в случае необходимости закроют все пункты пересечения