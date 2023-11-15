МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Москва сожалеет о намерении властей Финляндии закрыть ограничить работу и, при необходимости, закрыть пункты пропуска на границе с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Финляндия намерена закрыть пропускные пункты на границе с Россией

"Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений", — сообщил Песков журналистам.

Ранее Министерство внутренних дел Финляндии подготовило предложения по законодательным изменениям для ограничения работы пропускных пунктов на границе с Россией. Глава финского правительства заявил, что власти Финляндии внимательно отслеживают ситуацию на границе с Россией и в случае необходимости закроют все пункты пересечения