МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Складывающаяся на Украине ситуация на руку президенту России Владимиру Путину, говорится в подкасте The Guardian. Украинцев предупредили о грядущей катастрофе

По мнению журналиста Люка Хардинга, пока внимание всего мира приковано к обострению конфликта на Ближнем Востоке, Путин одержал верх на Украине.

"Время на его стороне", — пояснил Хардинг.

Кроме того, журналист полагает, что избрание Дональда Трампа президентом США также будет на руку Москве, так как он не заинтересован в помощи Киеву.

В 2022 году еще имелась надежда, что, получив западное оружие, летом ВСУ вернут себе территории, но только за первые две недели контрнаступления они потеряли около 20% снаряжения, при этом внимание международного сообщества переключилось на Ближний Восток.

Хардинг также отметил, что обстановка на Украине мрачная и почти нет людей, не потерявших на фронте кого-нибудь из близких.

В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". Он отметил, что не смог показать впечатляющие темпы продвижения войск, ожидаемых на Западе согласно натовским учебникам.

В Кремле ранее указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.