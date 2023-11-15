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Французские власти выдали ордер на арест Асада, сообщили СМИ
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Французские власти выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в причастности к химической атаке, сообщило агентство Франс Пресс. В результате... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , новости, ес, франция, сирия, башар асад, ордер на арест асада
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 15 ноя — ПРАЙМ. Французские власти выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в причастности к химической атаке, сообщило агентство Франс Пресс.
В результате произошедшей в августе 2013 года атаки в пригороде Дамаска Восточной Гуте атаки погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Как заявляла разведка США, за атакой стоят сирийские правительственные войска. Дамаск обвинения отрицал.
"Франция во вторник выдала международный ордер на арест в отношении сирийского президента Башара Асада в связи с его причастностью к преступлениям против человечества в связи с химической атакой летом 2013 года", — сообщило агентство, ссылаясь на истцов.
Источник издания в судебных кругах подтвердил, что всего выдали четыре ордера на арест в связи "с причастностью к военным преступлениям", которые касаются младшего брата президента Махера Асада, руководителя элитного подразделения сирийской армии, а также двух генералов.
В октябре сообщалось, что Париж выдал международный ордер на арест еще четырех высокопоставленных лиц, командовавших сирийской армией.