МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Отсутствие законодательного определения "меда" в России является важной причиной его фальсификации, пока его нет, подделок на рынке будет по-прежнему много, сообщили РИА Новости эксперты. Госдума во втором чтении отказалась от закрепления в законе понятия "мед"

Госдума во вторник одобрила во втором чтении проект поправок в закон о пчеловодстве, согласно которым под этой продукцией будут пониматься мед, воск и другая, определенная в соответствии не только с Общероссийским классификатором продукции, как сейчас, но и в соответствии с техрегламентами и документами по стандартизации. Обеспечение качества и безопасности будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ и актами ЕАЭС.

Между тем, в первоначальной редакции поправок предлагалось дополнить закон понятием "мед": под ним понималась продукция пчеловодства с определенными органолептическими, физико-химическими и другими показателями, позволяющими идентифицировать ее именно как натуральный мед. Авторы инициативы обращали внимание, что в связи с отсутствием такого законодательного определения это название используется в продукции, не имеющей отношения к пчеловодству.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что отсутствие в законе понятия "мед" является важной причиной его фальсификации на рынке и нанесет ущерб добросовестным производителям.

"Ранее Роскачество заявляло, что по результатам исследований меда 22% марок — фальсификат, то есть не мед, а глюкозно-фруктозный сироп или глюкозно-мальтозная патока; 48% недостоверно указали ботанический вид меда. Важной причиной фальсификации меда на рынке является отсутствие законодательного определения понятия "мед", — сообщили в пресс-службе Роскачества.

Термин — "мёд натуральный" — определен только в ГОСТе "Пчеловодство. Термины и определения", но большая часть продукции, заметили в пресс-службе, выпускается по техническим условиям: в этом случае, даже если в названии содержится слово "мед", требование к происхождению продукции непосредственно от пчел не является обязательным.

В свою очередь доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова, комментируя решение депутатов не дополнять закон понятием "меда", считает, что в этой связи "необходима юридическая поддержка российских производителей мёда и защита от недобросовестных поставщиков "продукта, содержащего мёд" с помощью законодателей".

По ее словам, мед достаточно легко подделать, так как это понятие не закреплено юридически, а борьба с недобросовестными производителями только добавляет сложности пчеловодам. Кроме того, мед очень сложно и продавать, добавила эксперт, поскольку зачастую крупные покупатели принуждают пчеловодческие хозяйства к демпингу.

"Сейчас на прилавках магазинов можно увидеть большое количество баночек с названием "мёд", но при этом данный продукт нельзя идентифицировать как натуральный мёд, ведь он имеет прозрачный вид и не кристаллизуется месяцами, а то и годами", — заметила Жильцова.