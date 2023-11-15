МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российские социальные службы не оставят без поддержки россиянку Валентину Котову, которую родственники бросили в Мексике без денег и помощи, заявил сенатор Александр Башкин. Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа, сообщил посол

Ранее сотрудники российского консульства в Мехико отправили 73-летнюю Котову в Москву. Об этом РИА Новости сообщил консул Александр Иващенко. Дипломат пояснял, что сын пенсионерки и его жена-украинка уехали в США по программе для украинских беженцев.

"Я надеюсь, что и волонтерские организации РФ и соцслужбы конечно ее не бросят. Конечно, без куска хлеба не оставят и без крова. Но никто не снимет горечи от предательства сына", — сказал Башкин.

Сенатор добавил, что "черствость, бездушие, чрезмерная политизированность проукраинских волонтерских организаций за рубежом, которые существуют на гранты своих хозяев" не удивляет. Однако, подчеркнул он, "позиция сына этой женщины, совершившего предательство по отношению к своей матери", шокирует.