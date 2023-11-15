МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Если история со срывом американскими законодателями финансовой поддержки Израиля очевидно техническая, то оказание помощи Украине близится к неизбежному концу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Пушков рассказал о провале плана Байдена помочь Украине и Израилю

"Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает "своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева", — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии президентских выборов.

"Просто надоели уже. Достали — слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов. Плюс израильско-палестинская заваруха случилась", — пояснил он и добавил, что будут еще направлены и "немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена, но "время отправляться в небытие для очередного американского "своего сукина сына" приходит".

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, который не предполагает выделения финансов на поддержку Украины и Израиля.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что 60 миллиардов долларов для Украины на 2024 год так и не утвердили, последний согласованный пакет составляет 425 миллионов долларов и денег в программе содействия безопасности Украины почти нет.

По словам спикера Минобороны США Сабрины Сингх, на Киев потрачено уже почти 95% средств, но есть другие спонсоры, которые соберутся в середине ноября на очной встрече в "формате Рамштайн".

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что для украинской армии еще есть 1,1 миллиарда долларов.

Помощница главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки также завила, что средств для прямой бюджетной поддержки Украины нет и без дальнейшего финансирования правительству страны придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере.