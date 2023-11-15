НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя — ПРАЙМ. Любые попытки вмешательства третьих сторон в избирательный процесс России будут пресекаться, заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с представителями избиркомов. Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

"Что касается действий государства — мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов", — подчеркнул президент.

Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться, добавил он.

Более того, российский лидер указал, что люди имеют разный характер, темперамент и амбиции, жизнь сложна и многообразна, а нарушения на выборах случаются.

При этом глава государства отметил, что нужно вести работу со всеми наблюдателями — и от партии власти, и от оппозиции. Это следует делать в первую очередь для того, чтобы легитимность выборов оставалась очевидной, заключил Путин.

15 ноября российский лидер встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с членам ЦИК и руководителям региональных избиркомов.