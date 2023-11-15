МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции Европейского союза являются проявлением агрессии со стороны Запада, они нарушают международное право, без ответа не останутся, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. В ЕС предложили ввести санкции против алмазов с января, пишет СМИ

"Все это, естественно, является и агрессивной деятельностью Запада, и нарушением Евросоюзом норм международного права", — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула отсутствие новых тенденций в последнем пакете санкций против России.

Захарова предупредила, что "разумеется, антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа, все это всегда предусматривается".

Ранее ЕК подтвердила передачу членам Евросоюза идеи по новым антироссийским санкциям. Издание Bloomberg раскрыло, что ЕК предложила ввести частичный валютный контроль. Согласно ему, европейские компании, которые принадлежат гражданам из России, нужно будет запрашивать официальное разрешение для вывода средств из еврозоны.