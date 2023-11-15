МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Новым вице-президентом — руководителем аппарата Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначен бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Павел Заборщиков, также на пост вице-президента назначен экс-менеджер "Роснефти" Марат Загидуллин, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи. В Совете Федерации предложили увеличить планку продажи ГСМ на бирже

Ранее 15 ноября газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что вице-президентом — руководителем аппарата СПбМТСБ будет назначен Павел Заборщиков, соратник нового президента биржи Игоря Артемьева. Позицию вице-президента займет бывший менеджер "Роснефти", директор департамента трейдинга нефтью и нефтепродуктами компании Марат Загидуллин.

В пресс-службе СПбМТСБ эту информацию подтвердили по запросу РИА Новости.

Заборщиков начал работать в ФАС РФ в 2004 году, в конце 2019 года был назначен заместителем руководителя ФАС. В 2020 году он покинул ведомство и перешел в правительство на должность референта премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Во вторник Заборщиков был освобожден от должности распоряжением кабмина.

На прошлой неделе совет директоров СПбМТСБ назначил президентом экс-главу ФАС России Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова (возглавлял биржу с 2011 года). Артемьев руководил ФАС РФ с 2004 по 2020 годы, далее перешел на пост помощника Мишустина.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.