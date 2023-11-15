ПАРИЖ, 15 ноя — ПРАЙМ. Кассационный суд Франции 15 ноября признал окончательным приговор швейцарскому банку UBS, вынесенный в 2021 году за налоговое мошенничество и незаконную агитацию, сообщило агентство Франс Пресс. OBI попросила суд запретить бывшей "дочке" в РФ использование своего бренда

"Кассационный суд в среду окончательно признал вину первого швейцарского банка UBS в сокрытии налогового мошенничества с отягчающими обстоятельствами, а также незаконную банковскую агитацию", — сообщило СМИ со ссылкой на заявление суда.

Апелляционный суд Парижа в декабре 2021 года приговорил банк к выплатам на общую сумму в 1,8 миллиарда евро, включая конфискацию миллиарда, 800 миллионов евро компенсации ущерба, а также к штрафу в 3,75 миллиона евро.

Кассационный суд в среду аннулировал часть приговора об изъятии миллиарда, посчитав её нелегальной, так же, как и компенсацию ущерба государству.

Суд распорядился назначить в ближайшие месяцы третий процесс, чтобы пересчитать размер штрафов и суммы возмещения ущерба.

Банк, который отрицает любую вину, признали виновным в переманивании между 2004 и 2012 годами состоятельных французских клиентов с тем, чтобы убедить их открыть незадекларированные счета.

Французский филиал банка UBS France был приговорен за соучастие в сокрытии налогового мошенничества к штрафу в 1,875 миллионов евро. Он не опротестовывал решение. Четверо его бывших сотрудников получили от шести месяцев до года тюрьмы условно, а также штрафы в размере от 200 до 300 тысяч евро.