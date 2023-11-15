БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель передали совету ЕС предложения по 12-му пакету антироссийских ограничительных мер, заявила внешнеполитическая служба альянса. ЕК не предлагала проверять танкеры с российской нефтью в Дании, пишет СМИ

"Верховный представитель предлагает ввести санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины", — указано в публикации.

Согласно документу, персональные ограничения затронут представителей ВПК и IT-сферы, а также граждан, которые "распространяют дезинформацию и пропаганду".

В офисе Борреля отметили, что Еврокомиссия предложила новые санкции на импорт и экспорт. Также, она призвала ужесточить контроль стоимости российского "черного золота".

Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.