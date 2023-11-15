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https://1prime.ru/society/20231115/842278810.html
В санкционный список ЕС против России предложили внести более 120 физлиц
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Еврокомиссия и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель передали совету ЕС предложения по 12-му пакету антироссийских ограничительных мер, заявила... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , новости, ес, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель передали совету ЕС предложения по 12-му пакету антироссийских ограничительных мер, заявила внешнеполитическая служба альянса.
"Верховный представитель предлагает ввести санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины", — указано в публикации.
Согласно документу, персональные ограничения затронут представителей ВПК и IT-сферы, а также граждан, которые "распространяют дезинформацию и пропаганду".
В офисе Борреля отметили, что Еврокомиссия предложила новые санкции на импорт и экспорт. Также, она призвала ужесточить контроль стоимости российского "черного золота".
Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.