МОСКВА/ПРАГА, 15 ноя — ПРАЙМ. Чешское правительство одобрило заморозку российской государственной собственности, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. СМИ: Чехия и Польша хотят вытеснить российское оружие из Африки

"Сегодня (15 ноября — ред.) по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии", — говорится в сообщении политика в соцсети X.

Агентство ЧТК со ссылкой на Липавского отмечает, что правительство Чехии одобрило 15 ноября внесение ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список.

"Вся коммерческая деятельность компании (ФГУП "Госзагрансобственность"), включая сдачу в аренду, теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом", — цитирует агентство главу МИД.

Помимо этого, агентство указало, что заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет российскую дипломатическую миссию.

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью. Росси также запрещено использовать счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости, указал он.

Фиала также подчеркнул, что такую недвижимость нельзя будет передавать или продавать. По его словам, Россия не сможет использовать банковские счета, на которые поступает плата за его аренду.

Ранее вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что ЕС пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы и рассматривает в качестве "возможного источника дополнительного дохода" замороженные активы россиян в еврозоне.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Лидеры ЕС намерены использовать их для восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.