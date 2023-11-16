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Захарова предостерегла Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях
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Намерение Еревана сохранить связи в ЕАЭС и навредить соглашениям в сфере безопасности похожа на попытку усидеть на двух стульях, которая до добра не доводит, сообщила официальный... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, россия, армения, мид
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Намерение Еревана сохранить связи в ЕАЭС и навредить соглашениям в сфере безопасности похожа на попытку усидеть на двух стульях, которая до добра не доводит, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Партнеры обращаются к нам все это сохранить (членство в Евразийском экономическом союзе — ред.), а сами тем временем предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Это что, попытка усидеть на двух стульях?… Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила", — заявила Захарова на брифинге.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. При этом, он добавил, что Армения ищет партнеров для поставок ей оружия.