МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Намерение Еревана сохранить связи в ЕАЭС и навредить соглашениям в сфере безопасности похожа на попытку усидеть на двух стульях, которая до добра не доводит, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. МИД назвал новые антироссийские санкции ЕС нарушением норм права

"Партнеры обращаются к нам все это сохранить (членство в Евразийском экономическом союзе — ред.), а сами тем временем предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Это что, попытка усидеть на двух стульях?… Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила", — заявила Захарова на брифинге.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. При этом, он добавил, что Армения ищет партнеров для поставок ей оружия.