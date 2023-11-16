МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетта о закрытии проекта газопровода "Арктик СПГ 2" подтверждает причастность США к терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Рябков оценил решение США ввести санкции против "Арктик СПГ — 2"

Ранее Пайетт на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что цель санкций США против проекта "Арктик СПГ 2" — "задушить его".

"Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами "Северных потоков 1 и 2" так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США", — указала Захарова.

По ее словам, Америка не справляется с конкуренцией, поэтому рушит проекты, которые ей мешают.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник заявлял, что бомбы заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Согласно сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже Пентагон отрицал причастность к подрыву российских газопроводов.