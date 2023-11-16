ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско назвал пять принципов, на которых должен основываться фундамент отношений между Пекином и Вашингтоном. Китай возразил против принципов США о торговле и инвестициях

Встреча двух лидеров прошла в среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС.

По словам Си Цзиньпина, первый столп — это совместное установление верного восприятия друг друга. Китай всегда был привержен построению стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений, но у Пекина есть интересы и принципы, которые он будет защищать, пояснил он.

"Мы надеемся, что две страны смогут быть партнерами, уважать друг друга и мирно сосуществовать", — приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера.

Второй столп — это совместное эффективное преодоление разногласий, сказал Си Цзиньпин и отметил, что Пекин и Вашингтон не должны допустить, чтобы имеющиеся разногласия привели к образованию пропасти между двумя странами, но должны найти способы навести мосты и продвигаться на встречу друг другу, избегать провокаций, но вести диалог и осуществлять взаимодействие, в спокойной манере разрешая разногласия и непредвиденные случаи.

Третий столп — совместное продвижение взаимовыгодного сотрудничества. Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай, имеющие обширные совместные интересы в самых различных сферах, должны в полной мере использовать имеющиеся механизмы в области дипломатии, экономики, финансов, торговли для развития сотрудничества.

Четвертый столп — совместно нести ответственность крупных держав. Глава КНР заявил, что решение проблем, с которыми сталкивается человечество, не может быть достигнуто без сотрудничества между крупными странами.

"Китай и США должны подавать пример, укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, предоставлять миру еще больше общественных благ", — пояснил он.

Пять столп — совместное продвижение гуманитарных обменов. Глава КНР заявил о необходимости поощрять и поддерживать расширение обменов и общения между народами двух стран, развивать сотрудничество в сферах туризма, образования, культуры, увеличивать количество авиарейсов между странами.

Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.