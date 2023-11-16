Зеленский заявил, что конфликт с Россией нужно завершать, а не замораживать
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российско-украинский конфликт должен быть завершен, а не заморожен, заявил Владимир Зеленский, общаясь с африканскими журналистами, запись встречи опубликована на его странице в Facebook*.
Он также считает, что Киев понесет потери даже в случае приостановки конфликта и есть риск его возобновления в любое время. Зеленский отметил, что Украина не может себе позволить заморозку конфликта, в каком тяжелом положении ни находилась бы страна.
"Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — заявил Зеленский.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/society/20231116/842280330.html