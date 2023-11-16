МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российско-украинский конфликт должен быть завершен, а не заморожен, заявил Владимир Зеленский, общаясь с африканскими журналистами, запись встречи опубликована на его странице в Facebook*. Медведев объяснил разницу между помощью США Украине и Израилю

Он также считает, что Киев понесет потери даже в случае приостановки конфликта и есть риск его возобновления в любое время. Зеленский отметил, что Украина не может себе позволить заморозку конфликта, в каком тяжелом положении ни находилась бы страна.

"Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — заявил Зеленский.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

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