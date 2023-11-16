ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Пекин никогда не ставит на то, что Вашингтон проиграет, и не стремится бросить США вызов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, в ходе выступления на приветственном банкете американских дружественных групп. Си Цзиньпин озвучил принципы китайско-американских отношений

В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС прошли переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, никогда не вмешивается во внутренние дела США, не стремится бросить вызов США или заменить их", — процитировало слова китайского лидера агентство Синьхуа.

Председатель КНР добавил, что Пекин с радостью наблюдает за развитием и процветанием США, при этом они также "не должны делать ставку на то, что Китай проиграет, или вмешиваться во внутренние дела Китая".

СИ Цзиньпин отметил, что надежда развития китайско-американских отношений лежит в людях, их будущее — в молодежи. По его словам, нужно укреплять связи и обмены между народами двух стран.

АТЭС — торгово-экономический форум, включающий в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.