ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Агрессия и экспансия не заложены в генах Китая, он желает глобальной стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на приветственном банкете американских дружественных групп. Си Цзиньпин озвучил принципы китайско-американских отношений

"Мир, дружелюбие и гармония — это ценности, заложенные в китайской цивилизации. Агрессия и экспансия не заложены в наших генах", — приведены его слова в релизе, распространенном МИД КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что китайцы хранят горькие и глубокие воспоминания о потрясениях и страданиях, причиненных им в современную эпоху.

"Я часто говорю, что то, против чего выступает китайский народ, — это война, то, чего он хочет, — это стабильность, а то, на что он надеется, — это прочный мир во всем мире. Великое возрождение китайской нации не может быть достигнуто без мирной и стабильной международной обстановки", — подчеркнул он.

По словам китайского лидера, на пути модернизации Пекин никогда не обратится к войне, колонизации, грабежу или принуждению.

Си Цзиньпин добавил, что дерево дружбы народов Китая и США выросло высоким, крепким и способным выдержать удары любых ветров. Он заявил, что "однажды открывшись, дверь китайско-американских отношений не может быть захлопнута, однажды начавшись, китайско-американская дружба не может сойти с рельсов на полпути".

В среду в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прошли переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

АТЭС — торгово-экономический форум, включающий в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.