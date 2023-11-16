МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя, заявил Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ, запись которой опубликована на его странице в Facebook*. Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине

По его словам, украинская армия имеет "очень много разных танков" и Abrams — не исключение.

"Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams — первый пример такого танка", — сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что поставки данного вида вооружений будут развиваться.

"Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно. Их число очень мало", — пояснил он.

В сентябре США сообщили об отправке на Украину первой партии танков Abrams, обещанной еще в начале года.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

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